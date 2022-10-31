Юрист допустил ужесточение статьи для сбившего ребенка под Новосибирском депутата

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Статья УК, инкриминируемая депутату, сбившему ребенка под Новосибирском, сейчас выглядит как попытка обелить парламентария, однако не исключено, что позже дело возбудят по более суровой статье. Такое мнение в беседе с информагентством "НСН" выразил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

"Легкая статья ("Оставление в опасности". – Прим. ред.), которая не соответствует произошедшему и выглядит, как попытка обелить депутата. Известно, что ребенок госпитализирован, его состояние тяжелое – рваная рана головы, перелом седалищной кости, боли в животе, а это может говорить о гематомах и возможной операции", – сказал юрист.

По его словам, уже сейчас можно говорить о признаках преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По ней депутату грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, а если состояние ребенка ухудшится, то и 5–12 лет.

При этом Трунов полагает, что по более суровой статье уголовное дело может быть возбуждено позже, а до сих пор этого не было сделано, поскольку у правоохранителей, вероятно, еще нет результатов медосмотра пострадавшего.

Накануне в Татарске 67-летний член Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, управляя автомобилем Toyota RAV4, сбил мальчика 2016 года рождения. После этого парламентарий вышел из машины, осмотрел место ДТП и уехал, не оказав ребенку помощь.

Скорую помощь для ребенка вызвали очевидцы. По данным регионального Минздрава, сейчас мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии.

В понедельник, 31 октября, суд приговорил Мамонтова к 11 суткам ареста по административному делу об оставлении места ДТП. Между тем региональное управление СК РФ возбудило в отношении депутата уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".



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