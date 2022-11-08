Москвич заманил к себе подростков и напоил "сонной водой" – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москвич заманил в свою квартиру пятерых подростков, предложив посмотреть его коллекцию кроссовок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию.

"Сама потерпевшая девочка рассказала силовикам, что все произошло еще в воскресенье в подъезде ее дома на севере Москвы. Вместе с компанией из четырех друзей они встретили ее соседа. Он предложил ребятам взглянуть на коллекцию кроссовок в своей квартире", – сообщили правоохранители.

По словам девочки, злоумышленник напоил ребят "сонной водой", после чего они уснули. Утром она вспомнила, что незнакомец на ней сидел.

Сотрудники полиции задержали "коллекционера".

Ранее полиция в Нижнем Тагиле начала проверку и розыск мужчины, который пытался увести с собой трех мальчиков. По словам одного из них, мужчина попросил ребят сопроводить его до больницы, где якобы наблюдается его отец. Чтобы мотивировать их, незнакомец предложил купить все что угодно в ближайшем магазине.

До этого правоохранители задержали пьяного мужчину, который занимался онанизмом возле детской площадки в Пресненском районе Москвы. Полиция составила протокол о мелком хулиганстве.

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