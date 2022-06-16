Мужчину задержали за онанизм возле детской площадки в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Пресненском районе Москвы мужчину поймали на самоудовлетворении вблизи площадки, на которой играли дети.

"Прибывшие на место полицейские остановили мужчину 1986 года рождения. Будучи пьяным, он занимался онанизмом около детской площадки. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол о мелком хулиганстве", – рассказал Агентству "Москва" источник в полиции.

Ранее ГСУ СК РФ по Москве сообщило о задержании мужчины, подозреваемого в надругательстве над семилетней дочерью знакомых. Против него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера").

По данным следствия, инцидент произошел вечером 9 июня в подъезде дома, когда знакомый семьи возвращался с девочкой с прогулки. Пострадавший ребенок рассказал о случившемся маме, которая сразу обратилась в полицию.