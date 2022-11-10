Врачи рассказали о состоянии ребенка, пытавшегося покончить с собой в Воронеже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Четвероклассник, который пытался покончить с собой в Воронеже, находится в тяжелом состоянии, сообщает TV Губерния со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

ЧП произошло 8 ноября на Волгоградской улице. По словам врачей, ребенок находится в реанимации. Следователи устанавливают все обстоятельства получения школьником телесных повреждений.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае родители пристегивали 13-летнюю дочь на цепь к батарее. По данным следствия, с мая по июль 2022 года семейная пара, находясь у себя дома в поселке Зеленый Бор, цепью привязывала девочку к трубе, если та возвращалась с прогулок позже разрешенного ими времени.

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