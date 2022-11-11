СК расследует покушение на замминистра культуры, спорта и туризма Запорожья

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на замглавы министерства культуры, спорта и туризма Запорожья Андрея Бойко в Мелитополе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следователи Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела установят обстоятельства покушения <...>, а также лиц, причастных к преступлению", – заявили в СК.

По данным следствия, взрывчатка была заложена в ливневый сток у подъезда дома Бойко. В результате взрыва чиновник получил легкие травмы.

О покушении на Бойко 11 ноября сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, самодельное взрывное устройство сработало в месте плотной жилой постройки во дворе многоэтажного дома. Замминистра был доставлен в больницу с легкими ранениями, его жизни ничего не угрожает.

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