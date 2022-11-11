В Запорожской области сообщили о покушении на замминистра культуры Бойко

Фото: телеграм-канал "Запорожский телеграм"

На замминистра культуры, спорта и туризма Запорожской области Андрея Бойко было совершено покушение в Мелитополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, утром 11 ноября был совершен направленный взрыв, чтобы убить замминистра.

"Самодельное взрывное устройство сработало в месте плотной жилой постройки во дворе многоэтажного дома, где могло пострадать много мирного населения", – добавил Рогов.

Он рассказал, что Бойко получил легкие ранения, его доставили в больницу. Жизни чиновника ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что на замглавы администрации поселка Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева было совершено покушение. Тогда был совершен теракт путем подрыва. Состояние Кошелева оценивалось как стабильное.



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