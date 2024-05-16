Словацкая оппозиция выступила против поляризации общества

Фото: AP Photo/Denes Erdos

Оппозиционная прозападная партия "Прогрессивная Словакия" предложила политическим объединением прекратить "поляризацию общества" в течение 100 дней. Соответствующее предложение выдвинул глава фракции Михал Шимечка в эфире телеканала TA3 после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Он также уточнил, что партия приостановила предвыборную кампанию в Европарламент на долгий срок, так как в текущих реалиях согласие внутри общества важнее выборов.

Между тем, как сообщил глава полиции республики Любомир Солак, правоохранительные органы после нападения на Фицо повысили уровень охраны школ, территорий у парламента и редакций СМИ.

Кроме того, он заявил об увеличении числа угроз в отношении членов правительства и высокопоставленных политиков. По его словам, речь идет о комментариях в соцсетях с одобрением покушения на Фицо. В связи с этим полиция ведет проверку каждого отдельного случая.

При этом Солак не стал отвечать на вопросы, связанные с обстоятельствами покушения, указав на то, что Генпрокуратура ввела эмбарго на предоставление этих сведений.

Фицо был ранен в результате стрельбы, которая произошла 15 мая в городе Гандлова. Политика доставили в больницу, где ему провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости. Ему должны были провести еще одну операцию на тазобедренном суставе.

Правоохранители подозревают в покушении на политика 71-летнего Юрая Цинтулу. В Сети появились кадры, где мужчина заявлял, что не одобряет действия властей республики.

Глава МВД Словакии предупредил о риске гражданской войны после покушения на Фицо. По его словам, подозреваемый в стрельбе сам признался в политической мотивации.

