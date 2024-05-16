Адвокат заявил, что руководителя клиники IQ Plastique могут привлечь к ответственности

В случае причинения вреда жизни и здоровью пациента руководителя клиники привлекают к ответственности в первую очередь. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, комментируя уголовное дело о смерти клиента после операции в IQ Plastique.

В четверг, 16 мая, Замоскворецкий суд может избрать меру пресечения хирургам клиники Тимура Хайдарова. Накануне им предъявили обвинение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

