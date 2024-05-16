Движение перекроют в ЦАО в выходные

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16 мая, 13:15

Происшествия

Адвокат заявил, что руководителя клиники IQ Plastique могут привлечь к ответственности

Адвокат заявил, что руководителя клиники IQ Plastique могут привлечь к ответственности

Троим фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" продлили арест до 22 августа

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Суд в Москве изберет меру пресечения врачам клиники Хайдарова 16 мая

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В случае причинения вреда жизни и здоровью пациента руководителя клиники привлекают к ответственности в первую очередь. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, комментируя уголовное дело о смерти клиента после операции в IQ Plastique.

В четверг, 16 мая, Замоскворецкий суд может избрать меру пресечения хирургам клиники Тимура Хайдарова. Накануне им предъявили обвинение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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