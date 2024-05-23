Новости мира: сильный шторм с градом и снегом прошел над севером Италии

Сильный шторм с градом и снегом прошел над севером Италии. Из-за непогоды в Турине практически остановилось движение. Десятки автомобилей оказались в ловушках и не смогли выехать. О большом ущербе заявили фермеры: уничтожена часть урожая.

Палестина снова попросилась в Совет безопасности ООН. О повторе предложения заявил палестинский посол в Австрии Салах Абдель Шафи, который является постоянным наблюдателем при ООН в Вене. На данный момент Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

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