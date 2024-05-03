Новости мира: Берлин накрыло облако ядовитого дыма

В Берлине продолжают тушить сильный пожар на одном из заводов оборонного концерна "Диль Груп". Эта компания, в частности, производит ракеты, которые поставляются на Украину. Часть здания обрушилась, четыре этажа полностью сгорели.

В США более 20 штатов подали иск против Министерства юстиции из-за ограничений продажи оружия частным лицам. По новому правилу, граждане должны получать федеральную лицензию, если они решат продать оружие в целях "получения прибыли".

Китай успешно запустил на Луну свои новый зонд "Чанъэ-6". Ученые планируют в рамках этой миссии доставить на Землю образцы грунта возрастом около четырех миллиардов лет. Для этого аппарат должен сесть на обратную сторону Луны.

Наводнение на юге Бразилии признали сильнейшим в истории региона. В результате стихии пострадали больше 150 городов. По меньшей мере 10 тысяч человек были вынуждены покинуть дома.

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