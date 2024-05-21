Новости мира: ливни и град обрушились на Нидерланды

Серия ливней и града прошла в Нидерландах. В провинции Фрисландия за час выпало до 110 миллиметров осадков. Улицы затопило, а град проник в дома через пробитые крыши и канализацию.

Тем временем в индийском Бангалоре во время взлета загорелся лайнер Airbus А320. Пилоты успели экстренно развернуть и посадить самолет. 179 пассажиров воздушного судна эвакуировали до того, как пламя охватило один из двигателей.

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