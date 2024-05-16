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16 мая, 15:45

Политика

Новости мира: президент Франции ввел войска в Новую Каледонию

Новости мира: президент Франции ввел войска в Новую Каледонию

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Президент Франции Эммануэль Макрон ввел войска в Новую Каледонию. Военные будут обеспечивать безопасность аэропорта и морских гаваней. В понедельник, 13 мая, на небольшом острове неподалеку от Австралии, который является французской колонией, начались погромы. Поводом ввода войск стало желание Парижа повлиять на выборы. Коренные жители острова восприняли это как попытку ущемить их права.

Несколько провинций в Иране накрыла мощная пылевая буря. Она надвигается на 150-тысячный город Заболь. Такие явления в этом регионе не редкость: во время бурь закрываются все коммерческие и государственные офисы и банки, остаются работать только медучреждения и магазины с товарами первой необходимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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