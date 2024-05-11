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11 мая, 14:45

Происшествия

Новости мира: наводнение из-за ливней произошло в Афганистане

Новости мира: наводнение из-за ливней произошло в Афганистане

Спасатели начали разбирать завалы на месте обрушения дома в Печоре

Обрушившаяся часть пятиэтажного дома в Республике Коми была нежилой

Пятиэтажный дом частично обрушился в Республике Коми

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На севере Афганистана ливни вызвали наводнение. По меньше мере 50 человек утонули. Большая часть из них – женщины и дети. Спасатели ищут погибших под слоями грязи и обломками. Кроме того, оказались заболочены сельскохозяйственные поля. С середины апреля в результате наводнения в 10 провинциях Афганистана погибло около 100 человек.

Тем временем во Франции Каннский кинофестиваль оказался под угрозой срыва. Механики, менеджеры залов, пресс-агенты, кассиры, водители и декораторы недовольны отношением правительства страны к персоналу. Сотрудников нанимают по краткосрочным контрактам и тем самым лишают страхования и пособия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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