Число подтопленных жилых домов в Тюменской области выросло до 425

Фото: ТАСС/пресс-служба Минстроя РФ

Количество домов, подтопленных в результате паводка в Тюменской области, продолжает расти, сообщает МЧС России.

На утро 9 мая в 65 населенных пунктах региона подтопило 425 жилых и 347 дачных домов, 3 455 приусадебных участка и 13 участков автомобильных дорог. Спасатели эвакуировали более 5,2 тысячи человек. В пунктах временного размещения сейчас находятся свыше 500 человек, в том числе 173 ребенка.

В Абатском районе сотрудники МЧС уделяют пристальное внимание земляной насыпи вдоль автодороги Р-402 Тюмень – Омск и ведут ежедневные работы по ее укреплению.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в тюменском городе Ишиме составил 1 010 сантиметров, что на 19 сантиметров меньше прошлых показателей. Критическая отметка "опасного явления" для города – 850 сантиметров.