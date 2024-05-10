Новости регионов: метель началась в Перми

Майский снегопад начался в Перми. Нехарактерные для мая осадки начались еще вчера и, по прогнозам синоптиков, продолжатся завтра. Снежный покров может составить до 5 сантиметров. По словам метеорологов, температура воздуха составляет на 8–9 градусов ниже нормы.

Снег пошел и в Костроме. Температура воздуха держится в районе нулевой отметки. Кроме того, в регионе сильный ветер.

По Ярославлю начнут курсировать новые современные трамваи. Их производят в Челябинске. Первый состав уже отправили в регион на автопоезде. Перевозка займет несколько дней. Всего за май должны доставить 15 таких вагонов.

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