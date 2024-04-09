Ученые рассказали, как перестать заедать стресс

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Поддержка со стороны близких людей поможет не заедать стресс. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на журнал Nutrients.

В материале уточнили, что ученые из Юго-Западного университета в Китае провели два эксперимента, в которых приняли участие 274 человека. Добровольцев разделили на 4 группы:



в первой людей поддерживали лучшие друзья;

во второй – незнакомцы;

в третьей испытуемые справлялись самостоятельно;

четвертая группа состояла из наблюдателей.

Участникам давали задания, которые провоцировали нервное возбуждение. Например, выступить перед незнакомой аудиторией. Затем испытуемым предлагали различные блюда.

По данным эксперимента, люди из группы дружеской поддержки употребляли еду в меньших количествах. Это указывает на снижение потребностей в пище при стрессе. Ученые считают, что их открытие поможет разработать новые методы борьбы с перееданием на нервной почве.

Ранее нутрициолог Наталья Зубарева объяснила, как стресс влияет на пищеварение. Изжога, вздутие или нарушения перистальтики являются главными симптомами нервных переживаний.