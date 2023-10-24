Врач объяснила, как стресс влияет на пищеварение

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В моменты стресса мозг направляет свое внимание на жизненно важные процессы, к которым пищеварение относится не в первую очередь. На фоне этого люди могут испытывать изжогу, вздутие и проблемы с перистальтикой кишечника, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на нутрициолога Наталью Зубареву.

"Результатом воздействия этого сигнала и естественного дефицита серотонина в период стресса становится уменьшение притока крови в ЖКТ и сокращения мышц кишечника и желудка, а также снижается выработка ферментов пищеварения. Главные симптомы стресса, которые мы при этом "нутром чувствуем", – изжога, вздутие или нарушения перистальтики", – рассказала специалист.

В периоды стресса врач рекомендовала исключить из рациона простые углеводы и продукты с содержанием сахара. После его употребления человек может испытывать повышенное настроение, однако после понижения сахара в крови может наступить апатия.

Помимо этого, Зубарева посоветовала отказаться от жареных блюд, особенно в сочетании со сладкими и алкогольными напитками. Также она обратила внимание на негативное влияние кофеина.

Помочь организму побороть стресс можно, употребляя продукты с высоким содержанием витамина B, омега-3, магния и триптофана. Последним, в частности, богаты мясо индейки и кролика. Большое количество магния содержится в орехах.

До этого врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев сообщил, что сохранить молодость кожи можно с помощью употребления омега-3 жирных кислот, а также витаминов E, C и D. В частности, омега-3 содержится в растительных маслах, авокадо, рыбе, орехах.

