Четыре главных утренних ритуала, полезных для красоты и здоровья

Утро задает ритм на целый день, поэтому так важно начать его правильно. Какие ритуалы помогут взбодриться после сна и положительно повлияют на здоровье и внешний вид – в материале Москвы 24.

Вода натощак

Утром организм находится в состоянии легкого обезвоживания, так как во сне теряется жидкость через дыхание и потоотделение. Поэтому еще до завтрака рекомендуется выпивать стакан чистой воды. Она поспособствует разжижению крови, благодаря чему снизится нагрузка на сердце и улучшится работа мозга. К тому же вода активизирует процессы в желудочно-кишечном тракте и мочевыделительной системе.

Тем, кто страдает частыми запорами, диетологи советуют пить по утрам прохладную воду. При застое в желчном пузыре – теплую, температурой примерно 50–55 градусов. Вода поспособствует оттоку всего лишнего из организма.

Умеренная активность

После продолжительного сна кровь циркулирует медленно, легкие сужены, а нервная система заторможена. Включить организм в работу поможет зарядка – но легкая! Это поможет плавно запустить все системы организма и не травмировать мышцы. В качестве альтернативы упражнениям подойдет, например, прогулка с собакой.

Бег и любые другие интенсивные занятия спортом лучше отложить на более позднее время, когда организм окончательно проснется. В целом же специалисты советуют выделять для активной физической нагрузки именно вечерние часы.

Бодрящий холод

Утренние обливания ледяной водой из ведра – это все же стресс для организма. А вот контрастный душ после зарядки может быть очень даже полезен. Теплая вода расширяет сосуды, холодная – сужает, тем самым мы устраиваем необходимую для их нормальной работы тренировку. К тому же контрастный душ способствует укреплению нервной системы и улучшает настроение.

Однако внедрять эту процедуру в повседневную жизнь нужно аккуратно. Во-первых, контрастный душ должен обязательно начинаться с теплой воды и заканчиваться холодной. Во вторых, снижать температуру прохладной воды нужно только поэтапно, день за днем. После душа тело следует растереть полотенцем.

Еще один полезный утренний ритуал с холодом – легкий массаж ледяными кубиками. Он будет способствовать улучшению кровотока в коже и снятию отеков. Однако от процедуры придется отказаться обладательницам чувствительной и сухой кожи, а также тем, у кого есть проявления холодовой аллергии или купероза.