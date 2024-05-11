Новости регионов: цистерна грузового поезда загорелась в Ростовской области

Ночью 11 мая в Ростовской области загорелась цистерна грузового поезда. Ее тушили 50 пожарных и 15 спецмашин. ЧП произошло на станции в поселке Красноармейском. Никто не пострадал. Остальные вагоны состава успели отогнать на безопасное расстояние.

Тем временем в Костроме ночью 11 мая намело снежные сугробы. Ожидается, что они растают в ближайшее время, так как, по прогнозам синоптиков, днем в регионе ожидается до 9 градусов.

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