Между странами Евросоюза могут возникнуть конфликты из-за воды – СМИ

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Нехватка воды может спровоцировать конфликт между странами Евросоюза, неподготовленными к глобальному потеплению, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Politico, которому стал доступен документ Еврокомиссии.

По данным ЕК, дефицит воды будет угрожать почти всем аспектам жизни: пище и питьевой воде, инфраструктуре, здоровью человека и основным видам экономической деятельности.

"Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из них включают <…> усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами и видами использования, включая потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними из-за трансграничных водных ресурсов", – говорится в документе.

Коммюнике призывает страны Евросоюза ускорить подготовку к борьбе с изменением климата, указывая, что те значительно отстали от планов. В документе также содержится первая европейская оценка климатических рисков на основании отчета агентства по окружающей среде (ЕАОС). Согласно консервативной оценке ЕК, ухудшение климатической ситуации может сократить экономический рост союза на 7% к 2100 году.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что если сейчас не предпринимать никаких действий, то уже через 80 лет некоторые островные государства и города окажутся под водой. В XXI веке повышение уровня воды будет небольшое, оно составит примерно метр-полтора. Это смертельно для маленьких островных государств вроде Мальдивских островов, так как защитить их дамбами будет невозможно.

Однако в XXII веке уровень океана может вырасти до 3 или даже 5 метров. Под угрозой может оказаться даже Санкт-Петербург, пишет эксперт. Помимо этого, есть и другая сторона изменения климата – серьезная засуха. Ученые выяснили, что под ударом могут оказаться Арктика и южная территория европейской части России. Это в будущем потребует адаптации сельского хозяйства. В зоне риска окажутся также мегаполисы, которые будут нагреваться сильнее малых городов, считает Кокорин.

"Актуальный репортаж": как изменение климата отразится на России