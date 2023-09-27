Океанолог назвал вбросом предсказания об остановке Гольфстрима

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Сообщения о том, что Гольфстрим "остановится" в ближайшие 25 лет, являются информационным вбросом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук Владимира Шевченко.

В июле этого года некоторые издания сообщали о том, что, согласно новым исследованиям, Атлантическая меридиональная оборотная циркуляция, включающая течение Гольфстрим, может разрушиться между 2025 и 2095 годами из-за глобального потепления.

Шевченко сообщил, что ранее член-корреспондент РАН Алексей Соков представил доклад на эту тему, в котором обобщил многолетние наблюдения института в Северной Атлантике. Согласно докладу, за более чем 20 лет никаких фактов об изменении скорости Гольфстрима отмечено не было.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление можно назвать самой главной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество. По его мнению, эта угроза даже более пугающая, чем ядерная война.

До этого ученые из швейцарского института Пауля Шеррера вместе с коллегами из Китая, США, Швеции, Ирландии и Финляндии смоделировали климат на суперкомпьютере. Согласно ему, на Земле может возникнуть климатическая катастрофа.

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