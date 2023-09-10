Байден назвал глобальное потепление главной угрозой

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Глобальное потепление можно назвать самой главной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество, заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Ханое.

По его мнению, эта угроза даже более пугающая, чем ядерная война. Как он подчеркнул, повышение температуры на 1,5 градуса в следующие 10–20 лет будет настоящей проблемой, и пути назад не будет.

Американский лидер добавил, что все участники саммита Группы двадцати в Нью-Дели были обеспокоены глобальным потеплением.

"Поймите, это проблема", – заявил президент США, которого цитирует ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем проблема изменения климата.

По словам Блинкена, в США считают серьезной проблемой глобальное потепление, но это не означает, что других серьезных вызовов для международного правопорядка нет. Госсекретарь США отметил, что в данных условиях "нужно быть многозадачными".

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