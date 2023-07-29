В Госдепартаменте США связали визит Шойгу в КНДР со стремлением России закупить оружие

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР свидетельствует о стремлении России закупить вооружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на словам американского чиновника.

"Что касается сообщений о министре обороны России в Северной Корее, я очень сомневаюсь, что он там в отпуске", – сказал Блинкен.

По его словам, визит Шойгу означает, что "Россия отчаянно ищет поддержку, оружие, где бы она его ни нашла".

Военная делегация РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР 25 июля. Глава Минобороны передал Ким Чен Ыну личное послание от президента РФ Владимира Путина, в ответ лидер КНДР выразил благодарность.

Шойгу вместе с делегацией также пригасили на парад в Пхеньяне. На нем были продемонстрированы северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты и новейшие военные и разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Шойгу посетил парад в Пхеньяне по случаю 70-летия победы КНДР в Корейской войне