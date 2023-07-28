Ким Чен Ын обсудил с Шойгу стратегическое и тактическое взаимодействие КНДР и РФ

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Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу, посетившая КНДР по случаю празднования 70-летия победы корейского народа в войне 1950–1953 годов, покинула Пхеньян. Об этом со ссылкой на радиостанцию "Голос Кореи" сообщает РИА Новости.

Сообщается, что во время визита российской делегации лидер КНДР Ким Чен Ын и Шойгу обсуждали вопросы о дальнейшем стратегическом и тактическом сотрудничестве стран в сфере гособороны и безопасности. Переговоры прошли в рабочем кабинете лидера КНДР в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи, северокорейский лидер и российский министр "подробно и откровенно обсуждали важные вопросы, представляющие обоюдный интерес", уточнили на радиостанции.

Шойгу также выступил с речью, в которой подчеркнул готовность Москвы развивать многогранное сотрудничество с Пхеньяном.

Отбывающую российскую делегацию провожал министр обороны КНДР Кан Сун Нам, перед трапом самолета был выстроен почетный караул, а оркестр исполнил гимн России.

Военная делегация РФ во главе с министром обороны страны прибыла в КНДР 25 июля. Во время встречи Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание от российского президента Владимира Путина, за которое лидер КНДР выразил благодарность.

Российский министр с делегацией также были приглашены на парад в Пхеньяне. На нем были продемонстрированы северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты и новейшие военные и разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Новости часа: российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР