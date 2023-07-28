Ким Чен Ын вместе с делегациями России и Китая посмотрел парад в КНДР

Фото: AP/TAСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын посмотрел военный парад вместе с делегацией из России, возглавляемой министром обороны Сергей Шойгу, и представителями Китая. Об этом со ссылкой на северокорейские СМИ сообщает РИА Новости.

На параде делегациям были показаны северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты, а также продемонстрированы в полете новейшие военные и разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Военная делегация РФ во главе с министром обороны страны прибыла в КНДР 25 июля. Делегация из России приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

Сообщалось, что во время встречи Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание от российского президента Владимира Путина, за которое лидер КНДР выразил благодарность.



Новости часа: российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР