Госсекретарь США заявил, что считает угрозу ядерной войны не страшнее изменения климата

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Потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем проблема изменения климата. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью австралийской новостной программе "60 Minutes".

"Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас", – заявил он.

По словам Блинкена, в США считают серьезной проблемой глобальное потепление, но это не означает, что других серьезных вызовов для международного правопорядка нет. Госсекретарь США отметил, что в данных условиях "нужно быть многозадачными".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Российской Федерации пришлось бы использовать ядерное оружие в случае отторжения ее территории. По его словам, враги Москвы "должны молиться на наших воинов", так как именно РФ не позволяет начаться ядерному пожару в мире.



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