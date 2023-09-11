Маск заявил, что климатические изменения не приведут к глобальной катастрофе

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Климатические изменения не приведут к концу света, написал основатель компании SpaceX и директор Tesla Илон Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Изменение климата определенно не приведет к концу мира, каким мы его знаем. Если люди будут продолжать упорно трудиться, человечество со временем решит проблему устойчивой энергетики", – поделился предприниматель.

Сутками ранее американский лидер Джо Байден на пресс-конференции в Ханое назвал глобальное потепление самой главной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество.

Президент США подчеркнул, что эта угроза еще более пугающая, чем ядерная война. По словам Байдена, повышение температуры на 1,5 градуса в следующие 10–20 лет станет настоящей проблемой и пути обратно не будет.

До этого похожее мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем проблема изменения климата.

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