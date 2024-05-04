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Новости

04 мая, 09:30

Происшествия

Новости регионов: торговый центр загорелся в Хабаровске

Новости регионов: торговый центр загорелся в Хабаровске

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Сотрудники МЧС спасли туриста на вершине Эльбруса

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Несколько автомобилей столкнулись на Профсоюзной улице

Новости мира: пожар произошел на металлургическом заводе в Берлине

В Хабаровске загорелся торговый центр. Огонь охватил кровлю здания на площади более тысячи квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. С ним борются два десятка спасателей и 10 единиц техники.

Мощный снегопад обрушился на Свердловскую область. От тяжести мокрого снега падают деревья и обрываются провода. Во многих районах зафиксировали перебои с электричеством. В связи с погодными условиями трассу Пермь – Екатеринбург из-за плохой видимости закрыли для большегрузов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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