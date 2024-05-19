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Новости

19 мая, 13:30

Происшествия

Новости мира: жизни премьера Словакии после покушения ничего не угрожает

Новости мира: жизни премьера Словакии после покушения ничего не угрожает

В Москве две неизвестные женщины ограбили клумбу

Пять вагонов сошли с рельсов под Красноярском

Новости мира: украинские улицы резко опустели после выхода закона о мобилизации

Жизнь премьера Словакии Фицо находится вне опасности

Восемь человек задержали в Кемерове из-за перестрелки

Подросток угнал машину и протаранил 10 авто в Красноярке

Гаражи и 40 дачных домов сгорели ночью на Сахалине

Новости мира: ситуация на Украине стала напряженной после нового закона о мобилизации

Возгорание произошло на овощебазе под Краснодаром

Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения ничего не угрожает. Его состояние остается серьезным, но прогноз можно считать позитивным. Об этом сообщил глава Минобороны республики Роберт Калиняк.

Улицы украинских городов резко опустели после выхода закона о мобилизации. В Запорожье предприниматели жалуются на отсутствие посетителей в магазинах. Опустел и пляж в Одессе. Против закона о мобилизации выступил бизнес. Дальнобойщики в знак протеста вывели сотни фур на дорогу.

Израильская полиция разогнала антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Тысячи протестующих требовали провести досрочные выборы и прекратить операцию в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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