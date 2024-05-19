Новости мира: жизни премьера Словакии после покушения ничего не угрожает

Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения ничего не угрожает. Его состояние остается серьезным, но прогноз можно считать позитивным. Об этом сообщил глава Минобороны республики Роберт Калиняк.

Улицы украинских городов резко опустели после выхода закона о мобилизации. В Запорожье предприниматели жалуются на отсутствие посетителей в магазинах. Опустел и пляж в Одессе. Против закона о мобилизации выступил бизнес. Дальнобойщики в знак протеста вывели сотни фур на дорогу.

Израильская полиция разогнала антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Тысячи протестующих требовали провести досрочные выборы и прекратить операцию в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

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