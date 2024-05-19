Новости мира: Нью-Йоркская полиция разогнала митинг против Израиля

Нью-Йоркская полиция разогнала митинг против наступления Израиля в секторе Газа. В итоге здесь прошли массовые аресты демонстрантов, выступающих в поддержку Палестины.

Вооруженные силы Конго предотвратили попытку государственного переворота. Причастные к попытке путча мятежники задержаны, добавили в правительстве страны.

Ливень вызвал наводнение в провинции Гуанси в Китае. В результате стихийного бедствия пострадали свыше 3 миллионов человек.

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