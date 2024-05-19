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19 мая, 16:15

Происшествия

Новости мира: Нью-Йоркская полиция разогнала митинг против Израиля

Новости мира: Нью-Йоркская полиция разогнала митинг против Израиля

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Нью-Йоркская полиция разогнала митинг против наступления Израиля в секторе Газа. В итоге здесь прошли массовые аресты демонстрантов, выступающих в поддержку Палестины.

Вооруженные силы Конго предотвратили попытку государственного переворота. Причастные к попытке путча мятежники задержаны, добавили в правительстве страны.

Ливень вызвал наводнение в провинции Гуанси в Китае. В результате стихийного бедствия пострадали свыше 3 миллионов человек.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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