16 апреля, 08:30В мире
Новости мира: французские рабочие вышли на акцию протеста в Париже
В Париже к зданию мэрии на акцию протеста вышли рабочие. Они протестуют против тяжелых условий труда во время подготовки к Олимпиаде, требуют организовать питание, а также нанять дополнительный персонал. По словам рабочих, им платят мало за сверхурочную работу.
Столкновения между полицией и протестующими начались в центре Тбилиси после старта обсуждения в парламенте законопроекта об иноагентах. У здания парламента Грузии собрались сотни протестующих, на соседних улицах – спецназ и машины с водометами. Десятки митингующих задержаны.
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