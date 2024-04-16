Новости мира: французские рабочие вышли на акцию протеста в Париже

В Париже к зданию мэрии на акцию протеста вышли рабочие. Они протестуют против тяжелых условий труда во время подготовки к Олимпиаде, требуют организовать питание, а также нанять дополнительный персонал. По словам рабочих, им платят мало за сверхурочную работу.

Столкновения между полицией и протестующими начались в центре Тбилиси после старта обсуждения в парламенте законопроекта об иноагентах. У здания парламента Грузии собрались сотни протестующих, на соседних улицах – спецназ и машины с водометами. Десятки митингующих задержаны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.