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22 мая, 13:30

Политика

Новости мира: три страны объявили о решении признать Палестину независимым государством

Новости мира: три страны объявили о решении признать Палестину независимым государством

Ирландия, Норвегия и Испания признают независимость Палестины

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Испания, Ирландия и Норвегия объявили о решении признать Палестину независимым государством. Документы должны вступить в силу 28 мая. По данным на 22 мая, Палестину признают девять стран Евросоюза.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с президентом страны Эбрахимом Раиси. Сотни тысяч человек вышли на улицы города, чтобы проводить лидера иранского государства в последний путь. Похороны состоятся в четверг, 23 мая. В воскресенье, 19 мая, вертолет, перевозивший президента Раиси, разбился недалеко от границы с Азербайджаном. Спустя 12 часов поисков власти сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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