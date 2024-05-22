Глава администрации президента Ирана раскрыл подробности крушения вертолета Раиси

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Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в вертолете, сопровождавшем Эбрахима Раиси, рассказал новые подробности трагедии, передает IRNA.

По его словам, изначально во время полета погодные условия были благоприятные, однако через полчаса возле медного рудника Сунгун появились облака. Тогда пилот вертолета, на борту которого находился президент, указал набрать высоту и продолжить движение над облаками.

"Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал", – сказал он.

Эсмаили добавил, что их экипаж пытался связаться с пассажирами пропавшего вертолета, но никто не ответил. Чуть позже с ними связался Имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который летел вместе с Раиси. Он рассказал, что плохо себя чувствует, но не знает, где находится. Спустя время он скончался, как и остальные члены экипажа.

По словам главы администрации президента, он видел облако только в одном ущелье, на очень ограниченной территории, поэтому ему сложно сказать, могла ли погода стать фактором трагедии.

В свою очередь, лидер турецкой левой партии Vatan Догу Перинчек не исключил, что авиакатастрофа могла быть диверсией, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на газету Aydınlık.

Он подчеркнул, что Тегеран – мишень для таких убийств. Перинчек заявил, что верит в версию официальных властей, которые придерживаются мнения, что трагедия стала несчастным случаем, при этом не удивится, если реальность изменится.

Турецкий депутат также назвал Иран ведущим государством, которое борется против американского империализма и израильского сионизма.

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели смогли обнаружить его лишь утром 20 мая, однако в результате крушения транспорт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана. Из-за этого в стране объявили пятидневный траур.

Исполнять обязанности президента Ирана до следующих выборов, которые назначены на 28 июня, будет Мохаммад Мохбер.