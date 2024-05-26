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Новости

26 мая, 13:30

Происшествия

Новости регионов: сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону

Новости регионов: сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону

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ЧП произошло на реке в районе Ростова-на-Дону. Сухогруз "Зеленга" врезался в несудоходный пролет железнодорожного моста. Точное место аварии устанавливается.

Между тем День снежного барса отмечают на Алтае. Животное обитает на территории России в нескольких регионах. Барсы находятся под угрозой исчезновения. По данным за 2022 год, в дикой природе России обитает около 75 особей.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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