26 мая, 13:30Происшествия
Новости регионов: сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону
ЧП произошло на реке в районе Ростова-на-Дону. Сухогруз "Зеленга" врезался в несудоходный пролет железнодорожного моста. Точное место аварии устанавливается.
Между тем День снежного барса отмечают на Алтае. Животное обитает на территории России в нескольких регионах. Барсы находятся под угрозой исчезновения. По данным за 2022 год, в дикой природе России обитает около 75 особей.
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