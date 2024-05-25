Среди детей, пострадавших в школе Краснодара, нет тяжелых пациентов

Фото: телеграм-канал "Следком"

За помощью врачей после срыва кровли в школе Краснодара обратились 10 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.

По его словам, среди них нет пациентов в тяжелом состоянии, у детей в основном порезы и ссадины.

"Работает пять бригад СМП. Пациенты доставлены в медучреждения Краснодара для решения вопроса о необходимости в дальнейшей госпитализации. Лечебная и диагностическая помощь оказывается в полном объеме", – заявил он.

ЧП произошло 25 мая около 8:18 минут. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что сильный ветер сорвал часть кровли в школе N29 по улице имени Рылеева. Это произошло до начала торжественной линейки.

В результате пострадали 12 детей. На место выехали заммэра Игорь Михайлов и департамент образования. Ситуация находится на контроле главы города.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания.

Между тем прокуратура Западного административного округа Краснодара организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Виталий Ольховик, организована проверка причин и условий произошедшего.

В Краснодаре действует штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром. Его порывы достигают 35 метров в секунду.