Фото: телеграм-канал "Прокуратура Краснодарского края"

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования детей в школе Краснодара, где ветер сорвал крышу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания.

Между тем прокуратура Западного административного округа Краснодара организовала проверку. По ее информации, ЧП произошло около 8:18 минут на территории СОШ № 29.

Из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровли, в результате чего пострадало около 12 детей. Точное количество пострадавших устанавливается. На место происшествия выехал прокурор Виталий Ольховик, организована проверка причин и условий произошедшего.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что сильный ветер сорвал часть кровли в школе N29 по улице имени Рылеева. По его словам, это произошло в субботу до начала торжественной линейки.

В результате пострадали как минимум 12 детей. С осколочными ранениями всех школьников госпитализировали. На место выехали заммэра Игорь Михайлов и департамент образования. Ситуация находится на контроле главы города.

В Краснодаре действует штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром. Его порывы достигают 35 метров в секунду.