Москвичи рассказали, какими видят метровагоны будущего

Жители столицы рассказали, какими видят составы будущего в столичной подземке. Москва 24 провела опрос вместе с Дептрансом, а затем специалисты нарисовали модели вагонов, в которых учли самые популярные пожелания горожан.

Чаще всего москвичи хотели, чтобы в поездах метро появились зарядки с разъемом Type-C. Также много голосов отдали за добавление откидных сидений, креплений для рюкзаков и мест для пассажиров с крупным багажом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.