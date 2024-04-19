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19 апреля, 12:45

Транспорт

Москвичи рассказали, какими видят метровагоны будущего

Москвичи рассказали, какими видят метровагоны будущего

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Жители столицы рассказали, какими видят составы будущего в столичной подземке. Москва 24 провела опрос вместе с Дептрансом, а затем специалисты нарисовали модели вагонов, в которых учли самые популярные пожелания горожан.

Чаще всего москвичи хотели, чтобы в поездах метро появились зарядки с разъемом Type-C. Также много голосов отдали за добавление откидных сидений, креплений для рюкзаков и мест для пассажиров с крупным багажом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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