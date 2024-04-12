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12 апреля, 07:15

Транспорт

Москвичи воспользовались опцией бесплатных пересадок около 640 тыс раз с начала весны

Москвичи воспользовались опцией бесплатных пересадок около 640 тыс раз с начала весны

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Порядка 640 тысяч раз с начала весны москвичи воспользовались бесплатными пересадками в наземном транспорте. Опция, которая помогает экономить пассажирам время и деньги, становится все более популярной.

Кроме того, с недавнего времени у водителей электробусов появился личный рейтинг. Горожане сканируют специальные QR-коды в транспорте и выставляют им свои оценки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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