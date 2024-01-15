Усиленные проверки оплаты проезда в наземном транспорте пройдут в ТиНАО

Фото: transport.mos.ru

В январе контролеры проведут усиленные проверки оплаты проезда в наземном транспорте в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, благодаря проверкам в 2023 году число совершенных оплат проезда выросло до 10%, а пассажиры стали более ответственными.

Кроме того, москвичей призвали прикладывать проездной и дожидаться зеленой галочки на валидаторе. Полученные средства помогают развивать транспортную инфраструктуру и совершенствовать пассажирские сервисы, говорится в материале Дептранса.

Во время новогодних праздников контролеры выявили более четырех тысяч безбилетников. Тогда безопасность и комфорт поездок в наземном транспорте и метро обеспечивали около 500 контролеров.

До этого в столичных автобусах, электробусах и трамваях разместили более 28 тысяч наклеек с напоминанием о необходимости оплаты проезда. Штраф за безбилетный проезд составляет две тысячи рублей.

В Дептрансе напомнили о заморозке годового абонемента на проезд в московском транспорте