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04 апреля, 21:15

Транспорт

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. В обновленный список вошли еще 49 моделей, он опубликован на сайте министерства. Так, в этом году он пополнился китайскими брендами. Теперь в списке 517 машин.

Из них – 295 моделей стоимостью от 10 миллионов рублей и 222 автомобиля с ценником выше 15 миллионов рублей. За 2024 год их владельцам придется заплатить транспортный налог с повышающим коэффициентом, его сумму умножают на три.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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