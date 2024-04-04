Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. В обновленный список вошли еще 49 моделей, он опубликован на сайте министерства. Так, в этом году он пополнился китайскими брендами. Теперь в списке 517 машин.

Из них – 295 моделей стоимостью от 10 миллионов рублей и 222 автомобиля с ценником выше 15 миллионов рублей. За 2024 год их владельцам придется заплатить транспортный налог с повышающим коэффициентом, его сумму умножают на три.

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