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Новости

Новости

30 марта, 08:30

Транспорт

С началом сезона проката электросамокатов в Москве заработал специальный сайт

С началом сезона проката электросамокатов в Москве заработал специальный сайт

Москвичам рассказали о работе единого диспетчерского центра московского метро

Работу столичного метро обеспечивает Единый диспетчерский центр

Столица готовится к параду в честь 125-летия московского трамвая

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Москвичи снова рассекают по городу на самоката

Когда москвичи смогут прокатиться на дореволюционном трамвае

В выходные аэроэкспрессы отправятся в Шереметьево с остановкой на Окружной

Ночная репетиция парада трамваев проходит в Москве 29 марта

В Москве 29 марта проводят ночную репетицию парада трамваев

С началом сезона проката велосипедов и электросамокатов в Москве заработал сайт Сим.Москва. Там горожане могут оставлять свои предложения о правилах использования средств индивидуальной мобильности. Таким образом власти надеются уменьшить число наездов самокатчиков на пешеходов. Для этого на двухколесные средства передвижения уже начали вешать номера, чтобы быстрее находить нарушителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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