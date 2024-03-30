С началом сезона проката электросамокатов в Москве заработал специальный сайт

С началом сезона проката велосипедов и электросамокатов в Москве заработал сайт Сим.Москва. Там горожане могут оставлять свои предложения о правилах использования средств индивидуальной мобильности. Таким образом власти надеются уменьшить число наездов самокатчиков на пешеходов. Для этого на двухколесные средства передвижения уже начали вешать номера, чтобы быстрее находить нарушителей.

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