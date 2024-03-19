Автоэксперт заявил, что изменения при сдаче экзамена на права помогут водителям

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Новые правила сдачи на права помогут будущим водителям, поскольку количество штрафных баллов увеличится. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на автоэксперта Антона Шапарина.

По мнению эксперта, нынешняя система сдачи экзамена является "проводником денег в ГИБДД". Он считает, что автошколы в существующей конфигурации не могут ничему научить желающих.

"Сейчас, к сожалению, вся эта конструкция, которая получилась, генерирует коррупцию", – сказал Шапарин.

Однако существенных изменений новые правила не принесут, уверен он. Наиболее эффективным методом решения эксперт видит возможность самостоятельной подготовки к экзаменам.

Согласно поправкам, с апреля текущего года к экзаменам в ГИБДД будут допускаться только те, кто окончил проверенные автошколы. Однако для кандидатов в водители во время практического экзамена увеличат число штрафных баллов с 5 до 7. При этом срок пересдачи после трех неудачных попыток будет увеличен до 6–9 месяцев.

