Поезда задерживаются на Казанском направлении и МЦД-3

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда Казанского направления и МЦД-3 следуют с отклонением от расписания. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

Перевозчик уточнил, что это произошло из-за вынужденной остановки пригородного поезда № 7458 Крюково – Раменское на участке Перово – Люберцы 1 Казанского направления МЖД. В компании добавили, что остановка случилась в 19:02 по техническим причинам.

"В 19:32 поезд продолжил движение по маршруту. В настоящее время некоторые электрички Казанского направления в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского следуют с отклонением от графика", – говорится в сообщении.

В МЖД принесли пассажирам извинения и подчеркнули, что компания принимает все меры для сокращения времени опоздания электричек.

Между тем стало известно, что Центральная пригородная пассажирская компания назначила дополнительные поезда в праздничные дни марта. Изменения будут введены накануне праздника, 8 Марта и последующие выходные дни. В частности, 7 марта поезда будут следовать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта – по графику субботы.

ЦППК усилила контроль за инфраструктурой на столичной железной дороге