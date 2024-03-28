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28 марта, 17:39

Транспорт

"Листочком прикрыл". Почему заклеенный номер на самокате не спасет нарушителей

В столице стартовал сезон проката электросамокатов и велосипедов. В этом году в работе кикшеринга произошло заметное изменение. Прокатные самокаты начали оснащать крупными номерными знаками для выявления нарушителей. В свою очередь, некоторые нерадивые граждане стали их заклеивать. Рассказываем подробности и выясняем, грозит ли за такие действия ответственность.

Новая конструкция

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сезон проката электросамокатов и велосипедов в столице стартовал с 26 марта. В этом году город продолжит работу над повышением уровня безопасности поездок.

Вместе с ЦОДД и ГАИ будем анализировать работу сервисов по камерам, а операторы аренды введут в своих приложениях тестирование на знание ПДД, распознавание по лицу и рейтинг пользователя. Кроме того, продолжим развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, где открываются новые станции метро.
Максим Ликсутов
заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта

В общей сложности на городские улицы были выведены 60 тысяч электросамокатов для аренды. Заметное нововведение этого года – их оснащают крупными номерными знаками. "Так Дептранс тестирует систему видеофиксации нарушений с участием СИМ", – пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Пользователи соцсетей по-разному оценили новшество. По мнению одних, это правильное решение: "Наконец-то, самокатчики тоже по ПДД должны ездить, а то есть отшибленные люди". "О, супер, это на самом деле отличное нововведение!" – пишут комментаторы.

Другие же настроены более скептично. "Толку-то. Как будут отслеживать подростков и катающихся по несколько? Уже пару дней наблюдаю сумасшедших малолеток", – отмечают они.

Нашлись и третьи, которые заявили, что номера можно завесить: "Листочком прикрыл и все". Первый такой случай уже был замечен на городских улицах. В соцсетях разошлась фотография самоката, номер которого заклеен непрозрачным скотчем.

"Достаточно бессмысленно"

Электросамокаты с номерными знаками появились в Москве

В одном из сервисов кикшеринга рассказали, что нарушители не смогут уйти от ответственности, даже если заклеят номерные знаки самокатов. Дело в том, что каждая поездка отслеживается оператором аренды в режиме онлайн. "Мы видим пользователя, его траекторию, скорость, маршрут движения, можем даже анализировать стиль вождения. Все это помогает нам отслеживать нарушителей и работать с ними. Это устоявшийся способ, которым мы пользовались в предыдущих сезонах работы", – пояснили в компании Whoosh.

Даже при условии, что человек заклеил знак, отследить поездку и определить нарушителя мы сможем с помощью встроенных технологий. Номерные знаки введены как новинка в Москве в этом сезоне, они помогают отслеживать нарушения с камер при сбоях геолокации, когда путаются системы координат. То есть это один из простых способов по отслеживанию поездок, однако не единственный для сервиса.
пресс-служба сервиса кикшеринга

В столичном Дептрансе также заявили, что скрывать номерные знаки самокатов бесполезно. "Достаточно бессмысленно заклеивать эти номера, потому что в любом случае есть и телематика, и гораздо важнее подумать о том, как ездить правильно, чем о том, как сделать так, чтобы это было незаметно", – подчеркнула руководитель проектов новой мобильности Дептранса Москвы Полина Стасюк.

Она также сообщила, что номерные знаки в перспективе должны появиться и на курьерских велосипедах. Такой подход позволит при помощи камер в автоматическом режиме выявлять нарушителей. Соответствующую информацию на первых порах планируют передавать операторам аренды. "В дальнейшем возможно администрировать уже силами города или силами ГИБДД", – уточнила Стасюк.

За что накажут?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В российском законодательстве пока нет штрафов за заклеивание номеров на электросамокате. Однако это не значит, что так следует поступать, заявила в беседе с Москвой 24 юрист Анастасия Билялова.

"В настоящее время отсутствует обязательная регистрация средства индивидуальной мобильности в качестве транспортных средств. Кроме того, нет соответствующих государственных знаков. Пока их устанавливают только операторы аренды. Поэтому ответственности за заклеивание номера на электросамокате не будет. Но и смысла в этом действии тоже нет", – отмечает эксперт.

Если же нарушитель решит отломать номерной знак у арендованного самоката, то в этом случае его уже ждет наказание. Человек, по сути, пользуется собственностью компании. Поэтому должен возвратить самокат в том же виде, в каком он был ему предоставлен, объясняет Билялова. Если гражданин отломал номер, ему может грозить ответственность за порчу имущества.

"За отламывание номера в зависимости от последствий может быть как возмещение ущерба, так и дополнительные штрафные санкции, предусмотренные соглашениями между пользователями и сервисами, предоставляющими средства индивидуальной мобильности (СИМ)", – говорит юрист.

Если самокат в результате отрыва номера был поврежден, то дополнительно к возмещению ущерба придется заплатить административный штраф от 300 до 500 рублей.
Анастасия Билялова
юрист

Если же поломка номера привела к значительному ущербу для СИМ, например порче конструктивных элементов или двигателя, может наступить и уголовная ответственность. За это нарушителю в том числе грозит штраф до сорока тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов либо лишение свободы до двух лет.

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