Собянин: инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

В Москве появятся еще 5 объектов по программе создания мест приложения труда, планы строительства уже одобрили. В какие проекты готовы вложиться инвесторы, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, в ТИНАО возведут завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций, а также логистический комплекс. В Молжаниновском районе появится образовательный комплекс более чем на полторы тысячи мест. Общественно-деловой комплекс построят в районе Аэропорт.

Кроме того, в Очаково-Матвеевском организуют новое производство по выпуску пищевой и легкой промышленности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.