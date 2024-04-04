Собянин подписал закон о штрафе в 5 тыс за остановку эскалатора в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Для граждан, которые оказались причастны к неправомерной остановке эскалаторов в Московском метрополитене, ввели штрафы в размере 5 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

К административной ответственности будут привлекать граждан, в действиях которых отсутствуют признаки уголовных или административных нарушений. При этом мера не распространится на случаи, когда эскалатор будет остановлен в экстренном случае.

За умышленное создание помех движению пассажиропотока штраф составит 2 тысячи рублей. На такую же сумму будут штрафовать, если человек окажется в поезде, который прекратил перевозку пассажиров, проехал на мотоцикле, велосипеде, самокате, роликах и иных средствах передвижения по территории платформы в метро и по подземному уличному переходу.

Ранее Собянин напомнил, что столичные власти осуществляют 45 видов государственного контроля и надзора. Он подчеркнул, что серьезных изменений удалось достичь только в последние 3 года. Главными факторами модернизации стали профилактика, риск-ориентированный подход, цифровизация и дистанционный контроль.

