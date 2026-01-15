Адвокат Богомолов: вернуть деньги за онлайн-курсы можно, если обучение было некачественно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для того чтобы вернуть деньги за онлайн-курсы, нужно обратиться в образовательную организацию и обосновать, почему обучение было некачественным, рассказал РИА Новости юрист Виталий Богомолов.

Отказаться от обучения и потребовать полного возмещения убытков можно, если онлайн-школа не устранила недостатки своих услуг в установленный договором срок. Кроме того, отказаться от услуг можно в случае недостоверной информации о них, даже если договор уже подписан.

"В-третьих, человек имеет право отказаться от услуг, если обнаружил существенный недостаток в них или другие существенные отступления от условий договора", – объяснил юрист.

Однако сначала нужно обратиться в образовательную организацию, которая оказывает услуги, с письменной претензией. В случае, если компания отказывается разрешить ситуацию, можно подать исковое заявление в суд, а также написать заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Кроме того, по закону о защите прав потребителей человек имеет право на уменьшение стоимости услуг или их безвозмездное оказание, если они оказаны некачественно. Можно также потребовать возместить расходы, которые потребитель понес в процессе устранения недостатков оказанных услуг.

Богомолов подчеркнул, что для защиты своих прав важно сохранять переписку и номера телефонов, адрес сайта, договор, чеки, платежные поручения и другие документы.

Ранее юрист рассказал, что посетитель может не платить за недоваренное, недожаренное или холодное блюдо в ресторане. Однако в целом гость не вправе отказаться оплачивать заказанное блюдо, если оно пришлось не по вкусу.

Дело в том, что пища, приготовленная корректно и соответствующая описанию, свидетельствует о том, что заведение общепита выполнило обязательство перед потребителем.

