Юрист Билялова: компенсацию за задержку доставки можно получить, если заказ сделан заранее

Компенсацию за задержку зарубежной доставки можно получить, если заказ был сделан заблаговременно, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.

Ранее жители Москвы столкнулись с задержкой в доставке посылок из-за границы. Причинами стали резкий рост числа отправлений в предпраздничный период, а также неблагоприятные погодные условия и ужесточения таможенного контроля.

Основные проблемы возникают на этапе международной логистики и таможенного оформления за пределами РФ. При этом участники рынка отмечают, что масштаб задержек превышает показатели прошлого периода.

Эксперт подчеркнула, что в первую очередь необходимо изучать соглашения, на которые подписывается потребитель, поскольку в них могут указываться сроки доставки и возможные изменения. В случае, если продавец решит "перестраховаться" и попытается установить свои правила, противоречащие закону, они будут не действительны.

"Согласно статье о последствиях нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю (23.1 закона РФ "О защите прав потребителей". – Прим. ред.), покупатель, оплативший товар, может отказаться от него и получить деньги обратно, потребовать возмещения убытков и уплаты неустойки", – подчеркнула эксперт.

Однако продавец будет освобожден от ответственности, если докажет, что доставка задержалась из-за непреодолимой силы или по вине потребителя.

Кроме того, к убыткам для покупателя можно отнести разницу в цене первоначальной покупки и затрат на приобретение аналогичной вещи у другого продавца по более высокой цене.

Билялова добавила, что получение компенсации пройдет успешно, если подарок, например, был заказан заблаговременно к какой-то конкретной дате и ввиду просрочки к интерес к товару был потерян.

"Для получения компенсации нужно сначала обратиться к продавцу с претензией, оформленной в письменном виде. Для успеха дела важно сохранять все подтверждения вручения письма или отправки по почте", – пояснила юрист.

В случае, если продавец не отреагирует, необходимо обратиться в суд, где можно дополнительно взыскать штраф за неисполнение обязательств в добровольном порядке.

