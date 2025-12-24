Форма поиска по сайту

24 декабря, 13:50

Общество
Юрист Билялова: компенсацию за задержку доставки можно получить, если заказ сделан заранее

Юрист рассказала, как можно получить компенсацию за задержку зарубежной доставки

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Компенсацию за задержку зарубежной доставки можно получить, если заказ был сделан заблаговременно, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.

Ранее жители Москвы столкнулись с задержкой в доставке посылок из-за границы. Причинами стали резкий рост числа отправлений в предпраздничный период, а также неблагоприятные погодные условия и ужесточения таможенного контроля.

Основные проблемы возникают на этапе международной логистики и таможенного оформления за пределами РФ. При этом участники рынка отмечают, что масштаб задержек превышает показатели прошлого периода.

Эксперт подчеркнула, что в первую очередь необходимо изучать соглашения, на которые подписывается потребитель, поскольку в них могут указываться сроки доставки и возможные изменения. В случае, если продавец решит "перестраховаться" и попытается установить свои правила, противоречащие закону, они будут не действительны.

"Согласно статье о последствиях нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю (23.1 закона РФ "О защите прав потребителей". – Прим. ред.), покупатель, оплативший товар, может отказаться от него и получить деньги обратно, потребовать возмещения убытков и уплаты неустойки", – подчеркнула эксперт.

Однако продавец будет освобожден от ответственности, если докажет, что доставка задержалась из-за непреодолимой силы или по вине потребителя.

Кроме того, к убыткам для покупателя можно отнести разницу в цене первоначальной покупки и затрат на приобретение аналогичной вещи у другого продавца по более высокой цене.

Билялова добавила, что получение компенсации пройдет успешно, если подарок, например, был заказан заблаговременно к какой-то конкретной дате и ввиду просрочки к интерес к товару был потерян.

"Для получения компенсации нужно сначала обратиться к продавцу с претензией, оформленной в письменном виде. Для успеха дела важно сохранять все подтверждения вручения письма или отправки по почте", – пояснила юрист.

В случае, если продавец не отреагирует, необходимо обратиться в суд, где можно дополнительно взыскать штраф за неисполнение обязательств в добровольном порядке.

Ранее доктор юридических наук Людмила Айвар рассказала, что клиент имеет право вернуть деньги после неудачной стрижки, если форма или длина волос не соответствуют согласованным пожеланиям, а также если присутствуют явные дефекты.

По ее словам, закон "О защите прав потребителей" в таких случаях позволяет требовать бесплатного устранения недостатков, соразмерного снижения цены, повторного выполнения услуги, компенсации расходов на исправление у другого мастера, а при существенных нарушениях – отказаться от договора и вернуть уплаченные деньги.

