Эксперт Шапкин: вернуть искусственную елку в магазин можно в течение 14 дней

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Вернуть искусственную новогоднюю елку в магазин можно в течение 14 дней без особых проблем. Возможны претензии по упаковке, но в целом закон о защите прав потребителей не ограничивает такую возможность, рассказал RT председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Для возврата достаточно, чтобы искусственная елка была в надлежащем виде.

Живые растения, в частности ели в горшках, входят в перечень товаров, которые не подлежат обмену и возврату. Вернуть такое дерево можно только при обнаружении явных дефектов, присутствовавших с самого начала. В этом случае покупатель может потребовать либо замену, либо уменьшение цены с возвратом денег.

Шапкин также уточнил, что наличие чека или упаковки желательно, но не обязательно, так как факт покупки можно подтвердить и другими способами.

"Покупатели должны требовать возврата, если их требования обоснованные", – пояснил эксперт.

В случае продажи некачественного изделия по вине продавца он обязан вернуть деньги или заменить товар.

Ранее стало известно, что жители Москвы могут воспользоваться порталом потребителя для решения проблем с неудачными покупками. На платформе доступны краткие инструкции по выбору качественных товаров.

Портал помогает разобраться, как вернуть деньги, и предлагает рекомендации экспертов в случаях, когда продавец отказывается идти навстречу. Найти нужную информацию можно через поисковую строку или чат-бот.