IT-эксперт Мясоедов назвал способы защиты от случайных покупок на маркетплейсах

Родители вправе отказаться от сделанных детьми покупок в интернет-магазине: такое решение вынес суд. Как оформить возврат и что поможет защитить аккаунт от подобных ситуаций, разбиралась Москва 24.

Чьи права?

Право отказываться от покупок в интернет-магазинах, сделанных ребенком через аккаунт родителя, подтвердил второй кассационный суд. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Поводом для разбирательства стала история москвички, ребенок которой случайно нажал кнопку "к оформлению" в личном кабинете приложения онлайн-магазина. В результате полуторагодовалая дочь женщины заказала все содержимое виртуальной корзины, где было 102 товара.

Когда москвичка попыталась отменить заказ в службе поддержки, ей сообщили, что товары уже находятся на стадии сборки и отправки. Поэтому продавец потребовал оплату за доставку и хранение.

Первые попытки обратится в суд для решения этой ситуации оказались для женщины безуспешными. Прежние инстанции аргументировали свое решение обращением клиентки в техподдержку, в то время как ей следовало написать письмо на официальную электронную почту компании.

При этом суд кассационной инстанции встал на сторону москвички, так как она незамедлительно заявила об отказе от товара и написала претензию в установленном порядке. Дело направили на пересмотр.





из материалов суда кассационной инстанции Формально сославшись на неисполнение истцом правил пользования торговой площадкой, доводы истца судебные инстанции проигнорировали, тем самым лишив потребителя права на защиту.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил ввести невозвратный тариф на некоторые товары для защиты торговли от злоупотреблений со стороны потребителей. По его словам, механизм поможет бороться с покупателями, которые, к примеру, заказывают много одежды, а потом отказываются от нее.

Кроме того, Решетников предлагал маркировать аккаунты покупателей, которые регулярно не выкупают заказы в больших количествах. Юрист Алла Георгиева в беседе с Москвой 24 высказала мнение, что в таком случае торговым площадкам придется пересмотреть договор оферты и условия покупки, чтобы избежать жалоб и судебных разбирательств.

Как быть?

Покупатель вправе отказаться от товара, заказанного дистанционным способом до его получения либо в течении семи дней после. Об этом Москве 24 рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Он уточнил, что это право записано в статье 26.1 закона "О защите прав потребителей".

"Если отказ был сразу, до поступления заказа в пункт выдачи, то и расходов быть не может. Если же товар туда прибыл, максимум возникнет обязанность возместить обратную доставку", – отметил эксперт.





Алексей Койтов председатель Союза потребителей России На сегодняшний день маркетплейсы, к сожалению, все больше усложняют обратную связь. Порой вернуть товар может быть непростой задачей: часто покупателям не дают технической возможности отказаться от покупки до того, как она придет в пункт выдачи. Это, я считаю, грубейшее нарушение прав потребителя. Если бы маркетплейсы давали возможность отказаться от заказа в течение определенного времени, не возникало бы ни логистических расходов, ни других.

Если такой случай уже произошел, эксперт порекомендовал незамедлительно обратиться в чат поддержки, а также на электронную почту площадки и продавца, если они различаются.

"Лучше задействовать все информационные каналы, которые доступны. Если эти требования проигнорировали либо затянули их исполнение, можно обратиться в Роспотребнадзор со всеми доказательствами попыток отказа. В переписке лучше четко придерживаться своих требований и не соглашаться сначала принять товар, а потом пересмотреть свое решение. Чем раньше заявить о своем намерении, и чем больше способов вы использовали, тем проще будет доказать ваше право на отказ. Последней инстанцией может стать суд", – сказал Койтов.

При этом эксперт обратил внимание, что за поведение детей в интернет-банках и маркетплейсах отвечают только родители.

"Если с телефона были совершены покупки или переводы – это юридически значимое действие. Просто сказать, что это ребенок баловался, не выйдет", – уточнил эксперт.

IT-эксперт Павел Мясоедов в беседе с Москвой 24 отметил, что чаще всего посторонний не сможет воспользоваться устройством, если на нем для защиты используется базовая биометрия.





Павел Мясоедов IT-эксперт Стоит также на каждый аккаунт ставить пароли, которые невозможно подобрать обычному пользователю. Самым эффективным способом все еще выступает биометрия. Подделать ее очень сложно.

Однако ситуация меняется, если в приложении установлен семейный или другие способы совместного доступа, обратил внимание эксперт. Поэтому он призвал не использовать подобные функции, если есть причина сомневаться в осознанности детей или других членов семьи.

Также, по словам Мясоедова, на некоторых версиях операционных систем есть способы ограничить доступ к определенным программам или перевести устройство в демонстрационный режим. Тогда будет работать только то приложение, которое включил владелец. Этот способ может помочь родителям, которые привыкли давать свой телефон детям для игр или просмотра видеороликов, заключил специалист.

